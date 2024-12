Operazioni di messa in sicurezza. Due invasi contro le alluvioni. Via al lavori in zona Biccimurri

In zona Biccimurri, lungo la via Stradella, sono iniziati i lavori per la costruzione di due casse di laminazione che permetteranno di tenere in sicurezza la zona da possibili alluvioni per la presenza di alcuni piccoli fossi o rivoli, che quando piove esondano copiosamente. È quanto è successo in ocasine dell’alluvione del il 2 novembre del 2023, quando le devastanti piogge causarono danni alle abitazioni e ad alcune aziende presenti nella zona. Già in passato, come nel 2014, il fiume straripò, provocando danni meno gravi, ma pur sempre disagevoli per le famiglie che abitano nella zona. Con la costruzione di questi due invasi rispettivamente di ventimila e cinquemila metri quadri, si potrà arrivare a contenere fino trentacinquemila metri cubi di acqua. Un intervento di 100 mila euro, voluto e finanziato interamente dall’amministrazione Comunale. Il progetto viene realizzato dall’ingegnere Simone Galardini dello studio Dream. I lavori sono eseguiti dalla ditta Nicola Montanelli, che ha la sede sociale a Stabia, nel comune di Cerreto Guidi. Responsabile unico del progetto è Alessandro Solazzo, funzionario del comune di Larciano.

"Questo sarà il primo intervento che l’amministrazione comunale farà sul territorio. Lo riteniamo necessario per mettere in sicurezza alcune zone di Larciano. Il lavoro di Biccimurri – afferma Alessandro Solazzo – salvo problemi che ci potrebbero rallentare dovuti al meteo, puntiamo a chiuderlo entro la primavere del 2025. Poi subito a seguire, faremo altri due interventi importanti, che dovrebbero essere entrambi finanziati dalla Regione Toscana. Il primo in località Baccane, a Castelmartini, dove verrà realizzata una cassa di laminazione di circa 65 mila metri quadrati. Un’opera importante ed impegnativa, ma necessaria per evitare altre alluvioni e danni alle famiglie e aziende e l’altro intervento è previsto nella zona industriale di Larciano, dove svolgeremo anche lavori di adeguamento e deviazione di due fossi presenti"

Soddisfatto anche il commento del sindaco di Larciano Lisa Amidei: "La sicurezza del territorio è un tema molto sensibile tra i cittadini. Come amministrazione comunale abbiamo voluto dare delle risposte per risolvere dei problemi concreti".

Massimo Mancini