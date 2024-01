Open day con i laboratori all’Anzilotti

Ultimo appuntamento domani (dalle 15 alle 17) con gli Open day dell’Istituto Tecnico Agrario Anzilotti di Pescia per presentare l’offerta formativa e le attività curricolari e extracurricolari. Saranno presenti i docenti e gli studenti, per rispondere alle domande di chi visiterà l’istituto, e saranno aperti tutti i laboratori. Nel frattempo continuano per tutto gennaio le attività degli stage mattutini: per partecipare alle lezioni laboratoriali basta contattare il referente, prof Marco Pollacchi, alla mail [email protected], e presentare una richiesta alla scuola all’indirizzo [email protected].

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2024/25 potranno essere presentate dal 18 gennaio al 10 febbraio.