Oltre le corse c’è di più E a luglio il gp Unesco

di Gabriele Galligani

MONTECATINI TERME

La stagione del Sesana, come noto, quest’anno partirà in ritardo rispetto alla tradizione, ma i dirigenti dell’ippodromo hanno sfruttato questo lasso di tempo in più per mettere a punto molte novità. Non tutte sarà possibile vederle, sabato nella riunione d’apertura. Il direttore degli ippodromo Snai Lorenzo Stoppini e i suoi collaboratori hanno lavorato su un doppio piano. Da un lato quello strettamente tecnico, dall’altro quello promozionale, cercando di portare nuovo pubblico e per far questo hanno messo in campo alcune iniziative, che magari faranno storcere il naso agli appassionati storici, per fare dell’impianto, un centro d’intrattenimento che mette sì il cavallo al centro del progetto, ma spazia in diverse direzioni. Dal punto di vista tecnico la novità più rilevante è il rifacimento della pista, dopo i problemi dello scorso anno. E’ stato un lavoro lungo e impegnativo. Le prove effettuate in questi giorni, anche dopo un violento temporale, con alcuni driver che hanno simulato una corsa, hanno dato un esito più che positivo. "Pista veloce e morbida", ha sintetizzato uno di loro. Insomma il massimo. Naturalmente la prova del nove sarà sabato con un convegno che vede al via 61 trottatori. Da un punto di vista cromatico non ci sarà il colore rossastro che sapeva di pista francese, ma un ritorno al passato, con sabbia chiara, che ricorda il vecchio trotter di San Siro. Il clou della stagione sarà concentrato nei mesi estivi, luglio e agosto, con il Nello Bellei e il Terme-Vivaldo Baldi nel primo, e pariglie, montato e Città di Montecatini con tanto di spettacolo pirotecnico nel secondo. In più ci sarà un nuovo evento voluto dal sindaco Luca Baroncini: "Luglio - ha spiegato - sarà un mese dedicato alle celebrazioni Unesco. Saranno invitati i sindaci delle altre dieci città termali che fanno parte del sito e ho pensato di chiedere a Snai di organizzare una corsa, una sorta di Palio, abbinando un cavallo a ogni città, magari con la formula delle batterie e finale". Corsa che si disputerà il 29 luglio. Tante le iniziative collaterali. "Credo che questa nuova stagione rappresenti un nuovo punto di partenza – ha dichiarato Lorenzo Stoppini -. Abbiamo voluto apportare un differente approccio per gli appassionati e per il pubblico con un calendario che, oltre alle corse, possa intrattenere anche il pubblico non prettamente ippico distinguendo la parte delle corse con le aree ludiche. Ogni convegno ha in programma della attività culturali, di animazione e musicali per allietare la permanenza dei visitatori tra una corsa e l’altra. Ci saranno spazi dedicati ai bambini con spettacoli e giochi, e il cinema all’aperto con la proiezione di film comici e commedie e la possibilità per gli uomini di poter usufruire di un barbiere, mentre per le signore sarà attiva la postazione per la manicure. Per i più piccoli il "Paese dei balocchi", con i gonfiabili e la possibilità di vivere l’ebbrezza del "Battesimo della sella" sui pony.