Oggi l’ultimo saluto della comunità pesciatina a Florio Giagnoni

Questo pomeriggio, alle 16, i pesciatini potranno porgere l’estremo saluto al presidente onorario della Pubblica Assistenza Florio Giagnoni, nella chiesa di San Michele Arcangelo, a pochi passi dalla sede associativa nella quale per oltre mezzo secolo si era adoperato, prima come semplice volontario, poi, per sedici anni, come presidente. E anche nel corso dell’ultimo mandato, quando aveva preferito farsi da parte, non aveva mai mancato di far sentire il proprio sostegno e la propria vicinanza al nuovo direttivo dell’associazione.

Con lui alla guida la Pubblica Assistenza aveva continuato il suo cammino di crescita, a lui si devono innovazioni importanti, come l’inaugurazione dello sportello anti violenza, oltre alla riqualificazione del museo associativo.

Tutta la comunità di Pescia piange la perdita di Giagnoni. Saranno in molti, oggi, a riempire la chiesa per onorarne la memoria.

