Nuovo stop dei treni. Continua il cantiere per il ’raddoppio’. Pronti i bus navetta

In arrivo un nuovo fine settimana senza treni tra Pistoia e Montecatini a causa dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria. La circolazione sarà sospesa da sabato 23 marzo dalle ore 15 e per tutta la giornata di domenica 24 marzo. La sospensione della circolazione ferroviaria si è resa necessaria per garantire la massima sicurezza ai tecnici e agli operai a lavoro a ridosso dei binari. In particolare, nel fine settimana, sono previsti interventi alla sede ferroviaria e alle adiacenti barriere anti-rumore nei comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese e Pieve a Nievole. In parallelo, andranno avanti anche gli interventi sui piazzali e gli accessi di emergenza posizionati agli imbocchi della nuova galleria di Serravalle Pistoiese (così come prevede la normativa per i tunnel ferroviari di nuova costruzione). Il raddoppio ferroviario non coinvolge solo i binari della linea, bensì anche alcuni tratti della viabilità locale che un tempo intersecava la ferrovia con i passaggi a livelli, quest’ultimi eliminati in questa fase di raddoppio. Inoltre, i lavori di ammodernamento riguardano anche fiume e torrenti attraversati dai binari: in particolare sono in corso lavori a salvaguardia dei sistemi idrici dello Stella, del Tazzera e del Mandrione. Altri interventi specifici sono previsti nel comune di Pistoia, dove è prevista la posa della trave di sostegno delle barriere anti-rumore in corrispondenza del sottovia di via Bargi. Nel comune di Pieve a Nievole, invece, le attività dei tecnici interessano il completamento del sottopasso ciclopedonale di via Bonamici, oltre al nuovo parcheggio in corrispondenza di via Giusti. In totale saranno circa 150 gli operai e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici impegnati lungo la linea.

I bus che collegheranno Pistoia e Montecatini (e viceversa) seguiranno l’itinerario via Autostrada A11, che non prevede la fermata di Serravalle Pistoiese. Utilizzando il bus è possibile un aumento dei tempi di percorrenza rispetto a quelli canonici del treno, in relazione anche al traffico stradale e ai suoi imprevisti. Trenitalia ricorda che sui bus non è ammesso il trasporto bici e di animali, con la unica eccezione dei cani guida. Sul sito di Trenitalia sono stati caricati, per il fine settimana, gli orari aggiornati di treni e bus in relazione all’interruzione tra Pistoia e Montecatini. Da segnalare, in conclusione, che è già in programma una ulteriore interruzione del traffico ferroviario tra Pistoia e Montecatini sabato 11 e domenica 12 maggio 2024.

Francesco Storai