Nuovo main sponsor per il Team Factory

Nuova denominazione nella stagione ciclistica 2025 per il Team professionisti legato alla città di Montecatini Terme. La Corratec ha fatto un passo indietro e per la squadra del team di Serge Parsani (nella foto) arriva come main sponsor l’azienda veneta Solution Tech, nata nel 2002 ad Abano Terme, leader nel settore delle energie rinnovabili.

Fondata da un team di professionisti con vasta esperienza nel settore, l’azienda si è rapidamente guadagnata la fiducia di migliaia di clienti, installando oltre 15mila sistemi di energia solare per abitazioni, aziende, scuole e servizi pubblici in Italia, Svizzera e Austria.

"Siamo entusiasti dell’ingresso di Solution Tech come nostro nuovo main sponsor e siamo grati per la fiducia che hanno riposto nel nostro progetto – dichiara Serge Parsani – Questa sarà la loro prima esperienza come sponsor di una squadra ciclistica, e siamo determinati a ripagarli con risultati che possano dare grande visibilità al loro brand". Il Ceo di Solution Tech Mirko Ferro aggiunge: "Ho deciso di supportare il Toscana Factory Team per la passione per il ciclismo che ho praticato da giovane e che mi è rimasto nel cuore".

La squadra della quale sarà reso noto a breve l’organico con molte novità rispetto al 2024, assumerà nell’imminente stagione la denominazione di Solution Tech-Vini Fantini.

Antonio Mannori