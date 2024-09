Nuovo Eurospin a Massa e Cozzile. Confesercenti va all’attacco

"È ripresa l’apertura indiscriminata della media e grande distribuzione in Valdinievole". Inizia con queste parole la nota del direttore provinciale di Confesercenti Riccardo Bruzzani. L’intervento di Confesercenti arriva dopo l’inaugurazione dell’Eurospin a Massa e Cozzile. "Non bastava il commercio on line delle grandi multinazionali che imperano senza pagare le imposte in misura adeguata – dice Bruzzani –. È inaccettabile che per dare soluzione all’abbandono lasciato da un’attività dismessa si utilizzi l’area per piazzare un supermercato. Questo è possibile perché la programmazione urbanistica è ormai un proforma a livello regionale, provinciale e comunale. Confesercenti ha sempre sostenuto una linea di programmazione che contenga la salvaguardia del pluralismo della rete distributiva. Possibile solo se vengono garantite con norme efficaci le diverse forme distributive con particolare riferimento ai negozi di vicinato. La politica ha fallito a questo riguardo.

"In Valdinievole con una popolazione di circa 100.000 abitanti ci sono 21 supermercati – prosegue Bruzzani –. Addirittura in un Comune con meno di 10.000 abitanti sono ubicati un ipermercato storico e ben 5 strutture della media distribuzione in attesa di una nuova nascita. In un altro Comune con 20.000 abitanti 5 supermercati. Una simile concentrazione non esiste in nessuna grande città. Gli argomenti a favore sono occupazione e soldi per le infrastrutture. Bene l’occupazione che si crea è inferiore a quella che si perde per la chiusura delle piccole attività. Le risorse per riqualificare aree e per infrastrutture si possono ottenere anche se si attuano scelte strategiche di area vasta per attrarre investitori".