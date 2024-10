Nuova viabilità. L’opposizione va all’attacco

Intervengono i consiglieri di minoranza a Pieve a Nievole, David Baldi, Clarissa Nicentini, Mario Suzzi e Alessandro Venturini, a seguito della protesta di alcuni residenti di via Fra’ Carlo e strade limitrofe che si lamentavano di essere "ostaggi" del nuovo assetto viario del paese. "La nuova viabilità di via Donatori del Sangue (zona Misericordia) sta creando notevoli difficoltà allo scorrimento del traffico – fanno sapere dall’opposizione –: il caso era già stato segnalato alla polizia municipale, la quale ci informa che stanno monitorando la situazione veicolare e nel contempo stanno valutando l’implementazione con ulteriore segnaletica".

Più annose le questioni, invece, su altre arterie comunali: "Via Marconi negli anni è divenuta una pista di Formula 1, in special modo di notte. E anche se è vero che le nuove disposizioni in materia di autovelox e dossi sono restrittive, si potrebbe pensare ad altri metodi consentiti come restringimenti di careggiata con obbligo di precedenza. Su via Cantarelle da anni i residenti lottano contro il traffico pesante, ma nonostante varie segnalazioni e raccolte firme, l’amministrazione è stata capace solo di fare promesse".

Dall’opposizione si pensa addirittura alla creazione di una Ztl, anche solo per l’orario notturno: "Ma manca un decreto attuativo che è nei cassetti del Ministero delle infrastrutture dal 2021 – proseguono –. Il dipartimento dei trasporti competente per questo argomento ci ha risposto che non spetterebbe nemmeno a noi farlo bensì all’amministrazione. Parere he ci risulta essere stato richiesto dall’Amministrazione – concludono – con esito negativo pervenuto nel maggio scorso".

Arianna Fisicaro