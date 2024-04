Nuova illuminazione al PalaVinci. Arrivano gli apparecchi a Led

Partirà nei primi giorni di maggio il relamping degli apparecchi illuminanti al PalaVinci, ai fini del risparmio energetico e del rispetto delle normative in vigore sugli impianti sportivi. "Una cosa positiva – commenta l’assessore Alessandro Sartoni – per il turismo sportivo, sia a livello di costo di gestione dell’impianto che per la qualità in termini di comfort visivo".

I lavori, nello specifico, riguarderanno anche l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione della scuola secondaria di primo grado Chini. L’inserimento di nuovi apparecchi a tecnologia a Led comporterà una riduzione dei costi di manutenzione e soprattutto un abbattimento dei costi energetici. La selezione degli interventi di efficientamento è stata effettuata sulla base del potenziale efficacia degli stessi in termini di risparmi energetici conseguibili rispetto agli investimenti necessari. Alcuni interventi anche se potenzialmente interessanti da un punto di vista energetico e di risparmio economico sono stati tuttavia esclusi a causa dei limitati fondi a disposizione (edificio sede dei Lavori Pubblici, edificio sede dell’ufficio Ragioneria, Sala del consiglio del Palazzo comunale e Biblioteca comunale).

Il progetto di illuminazione del complesso sportivo di viale Leonardo Da Vinci con l’inserimento di apparecchi a Led ad alto rendimento e di un sistema di controllo della luce era stato approvato nel 2022. L’inserimento di nuovi apparecchi a tecnologia a Led comporterà una riduzione dei costi di manutenzione e soprattutto un abbattimento dei costi energetici, quindi in senso ampio un minor impatto ambientale di questi edifici pubblici. Gli ambienti del complesso sportivo Leonardo da Vinci saranno illuminati con dispositivi Led di potenza e disegno variabile.

Il progetto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, Piano Annuale 2023 adottato in schema dalla Giunta Comunale con una delibera nella quale è stato previsto uno stanziamento pari a complessivi 130mila euro per l’anno 2023. "Montecatini Terme – si legge sul sito del Comune – da anni sta investendo nel risparmio energetico e questo, realizzato con fondi nazionali in seguito confluiti nel PNRR, è l’ennesimo tassello di una strategia di maggior rispetto ambientale che fa bene alle casse del comune e di conseguenza alle tasche dei contribuenti".

Giovanna La Porta