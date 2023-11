Nove anni senza Cristiano Benedetti. Stasera la messa in ricordo

Nove anni fa moriva a soli 38 anni Cristiano Benedetti. Proprio nel giorno del suo compleanno. Aveva preso la sua moto per fare un giro nella campagna vicino a casa. Uscì di strada e finì nel fossato a lato della carreggiata, morendo sul colpo. Un lutto che scosse tutta la comunità di Chiesina Uzzanese. La famiglia per ricordarlo in questi anni ha organizzato tutta una serie di iniziative benefiche e il padre Giuseppe ha scritto un libro in sua memoria, "Una dolce storia".

Stasera alle 19 nella chiesa di Albinatico di Ponte Buggianese, verrà celebrata da don Paolo Monti, una messa in suffragio. La mamma Angela, il babbo Giuseppe, la figlia Gloria, la moglie Enza, i fratelli Daniele e Pietro, i nipotini Lorenzo, Tommaso, Cristian, Francesco, lo ricordano con una dedica: "Caro Cristiano il tempo scorre inesorabile, oggi sono 9 anni che ci hai lasciato, ma non ci hanno lasciato e mai lo faranno i tuoi bellissimi ricordi e l’amore infinito che abbiamo per te. Se puoi accarezzaci, anche nel sonno, sfioraci l’anima, noi siamo sempre vicini a te con i nostri pensieri giorno e notte, tanto da sentire il battito del tuo cuore. Ci manchi tantissimo".