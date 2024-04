Niccoli guarda avanti: "Scuole, sicurezza e sport. Già investiti sei milioni. Ma c’è ancora da fare"

Donne e politica, un binomio di risvolti e sfumature che meritano di essere approfondite. Marzia Niccoli, nuovamente candidata a sindaco per il centrosinistra a Massa e Cozzile, è sostenuta da un’ampia coalizione: Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Partito Sinistra Italiana, Italia Viva, Partito Sinistra Civica ed Ecologista, Lista Civica Progetto Rilancio, Azione, Movimento 5 Stelle.

Il consenso, da parte di tutti i partiti e delle forze civiche in campo, su questi 5 anni appena trascorsi, è stato unanime.

"Voglio sinceramente ringraziare per questa fiducia – afferma il primo cittadino uscente - che non era scontata ed io cercherò di continuare a meritarla mettendo tutta me stessa in questo nuovo progetto. Spero che il lavoro fatto, considerato positivamente dalle forze di coalizione del centrosinistra, sia valutato allo stesso modo anche dai cittadini. La mia rinnovata disponibilità nasce dal grande amore che ho verso il nostro Comune".

Quali sono stati gli obiettivi raggiunti?

"Quelli passati sono stati 5 anni complicati, abbiamo dovuto affrontare un’emergenza sanitaria senza precedenti, fare scelte difficili con le risorse sempre più ridotte e i costi più alti che vediamo quotidianamente, ma anche se con fatica abbiamo cercato sempre di fare il meglio per i nostri cittadini, per gli studenti, per gli anziani per offrire più servizi cercando di non lasciare nessuno indietro. E poi la scuola, sempre al primo posto per noi. É sempre stato questo a guidarci, la forte volontà, la passione e la determinazione di non lasciare indietro nessuno. Abbiamo anche potenziato gli impianti sportivi, asfaltato strade, realizzato marciapiedi dove non c’erano".

Come concilia l’impegno politico con quello quotidiano di donna?

"Grazie alla passione. La comunità di Massa e Cozzile per me è una grande famiglia e questo sentimento di profondo affetto mi porta a lavorare mettendomi a disposizione, senza dimenticare il mio essere donna è i miei impegni familiari". Questa mia disponibilità dovrà tradursi in un progetto largo, civico e coinvolgente, a partire dai tanti che in questi anni mi hanno supportato, come la mia attuale Maggioranza e la Giunta che ringrazio davvero per il lavoro svolto".

Qual è il nuovo progetto?

"Il piano pone le sue basi sul lavoro svolto in questi 5 anni. Proseguiremo nel miglioramento delle opere pubbliche e dei servizi alla persona. Abbiamo già realizzato importanti progetti, per la messa a norma sismica (e non solo) degli edifici scolastici. Mi piace citare il progetto della scuola dell’Amicizia, costato quasi un milione e mezzo di euro. In totale, abbiamo investito oltre 6 milioni di euro. Continueremo in questa direzione".

Confermerà la giunta se eletta? "Sicuramente una continuità dovrà esserci. Durante questo mandato gli assessori Laura Bertocci, Massimo Bicchi, Valentina Loparco e Massimo Damiani hanno portato avanti un progetto che si è dimostrato efficace".

Esiste realmente una pari opportunità?

"Purtroppo, non ancora del tutto. I miglioramenti ci sono stati, indubbiamente. Bisogna lavorare sulle nuove generazioni, io ci credo tantissimo".

C’è qualcuno a cui sta pensando in questo momento?

"Tre persone che non ci sono più, alle quali devo la mia formazione umana, politica e professionale: Stefano Mariotti, Mario Bonelli e Giancarlo Brizzi. Mi mancano tantissimo".

Giovanna La Porta