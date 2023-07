"Neri Alimentare Spa estranea ai sequestri"

Ha suscitato scalpore la recente notizia dell’ingente sequestro di prodotti alimentari in provincia di Pistoia da parte della guardia di finanza di Torino, con simboli del Made in Italy, ma prodotti in altri paesi. A tal riguardo Neri Industria Alimentare Spa, fondata nel 1947 con sede nella zona industriale di Cerbaia di Lamporecchio, tramite il direttore commerciale Alessio Baronti ha diffuso un comunicato per affermare la propria totale estraneità al caso. "Poiché non vengono identificate persone e aziende pistoiesi coinvolte nei fatti – riporta il comunicato – Neri Industria Alimentare a tutela del proprio buon nome e per rispondere ai numerosi giornalisti, fornitori, clienti e non da ultimo consumatori che l’hanno contattata, ritiene doveroso affermare di non essere ad alcun titolo coinvolta nell’operazione della guardia di finanza. La nostra azienda plaude alle iniziative di magistratura e Fiamme Gialle per contrastare ogni illecito".

Antonio Mannori