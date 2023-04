Nell’agosto 2003 cantò per De Niro

È almeno la quarta volta che Andrea Bocelli calca il suolo montecatinese. La prima volta, a quanto riportano le cronache, avvenne nel marzo 2001. Dal Giappone arrivò una troupe televisiva per girare un filmato pubblicitario al Tettuccio. "Star d’eccezione dello spot – si leggeva su La Nazione del 18 marzo 2001 – che reclamizzerà all’estero una birra di produzione nipponica un personaggio della musica italiana ormai internazionale: Andrea Bocelli. Con lui uno staff tutto giapponese, in tutto una trentina di persone rimaste in città due giorni. Molti curiosi si sono attardati al Tettuccio per sbirciare al di là dei cancelli, ma nessuno è riuscito a sorprenderlo sul set".

Bocelli tornò in Valdinievole poco più di due anni dopo. Era fra gli invitati nella villa di Sirio Maccioni per la festa in onore di Robert De Niro, che tagliava il traguardo dei 60 anni. "De Niro – riportava La Nazione del 21 agosto 2003 – ha festeggiato nella cena organizzata da Maccioni. Accanto all’attore di Hollywood, accompagnato dalle seconda moglie Grace Hightower, ha seduto Andrea Bocelli con il quale ha amabilmente conversato di musica e cinema. Il festeggiato si era alzato per accudire il figlioletto piuttosto agitato e quando è rientrato ha guardato verso il fondo del tavolo e ha detto solo: “Oh, Bocelli“. Stretta di mano, abbraccio e subito affetto fra i due. A un certo punto entrare come un miracolo dal giardino è entrata una pianola e il cantante idolatrato negli Usa si è seduto per eseguire alcuni pezzi cult. Bocelli voleva rendere omaggio al suo idolo e quindi ha intonato una commossa My way. De Niro ha chiesto un bis. Allora ecco Summertime con la voce dell’ex cantante Egidiana, moglie di Maccioni; ancora un duetto fra Bocelli e la padrona di casa per Volare. La splendida atmosfera ha convinto il tenore a soffermarsi ancora e a regalare, con De Niro accanto, la versione di Because you come to me".

Mai