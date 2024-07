Nel convegno di Pinocchio ok Giulia Robin

Decimo convegno della stagione ricco di eventi ma anche sotto il profilo tecnico il Sesana si conferma una delle piste piccole più belle d’Italia. La serata, le cui corse erano abbinate all’intramontabile Pinocchio e al Parco Policentrico di Collodi, è trascorsa piacevolmente a suon di arrivi prevedibili ma comunque avvincenti. Grande successo anche per l’iniziativa curata dal Gamp (gruppo astronomi montagna pistoiese ndr) ’Le stelle sopra il trotto’ che ha permesso al pubblico presente di scrutare il cielo alla ricerca di costellazioni e pianeti. In cima al cartellone i giovanissimi di due anni con la promettente Giulia Robin in trasferta per bissare il bel successo del debutto. Missione compiuta per l’allieva di Dario Battistini che a Montecatini non ha abbassato il suo record personale ma ha siglato un importante due su due regalando grandi sogni per il futuro a tutto il team.

Di Nardo, che sta cercando di recuperare il gap di undici vittorie dal primo nella classifica italiana guidatori, ha portato a casa altri due utili successi. Il primo con il talentuoso Davide del team Casillo e il secondo con Aspramara Ama che poi si è rivelata la corsa più veloce della serara con un discreto 13.5 sui 1640 mt. Doppio anche per Antonio Greppi che conferma il buon momento in sulky a Equatore e Eva Big. Riscuote come sempre tutto il consenso e l’affetto del pubblico il campioncino di casa Biagini. Alfred è il cavallino fatto e cresciuto al Sesana che in questa estate ha ritrovato la sua seconda giovinezza. Sabato in programma il secondo grande appuntamento della stagione, gran premio Società Terme, corsa di gruppo III per cavalli di tre anni sulla distanza dei 2040 metri.

M. N.