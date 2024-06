Nel centro storico di Buggiano torna ’Curiosando e riciclando’

Domenica, come ogni terza domenica del mese, torna a Borgo a Buggiano, in corso Indipendenza e nel centro

storico, puntuale e molto atteso, il mercatino ’Curiosando e riciclando... per dare nuova vita alle cose’ , ultimo appuntamento della stagione prima della pausa estiva.

Dalle ore 9 fino al tramonto, tantissime bancarelle con oggetti particolari e cose curiose , saranno a disposizione dei collezionisti e curiosi appassionati sempre alla ricerca del pezzo unico per arricchire la propria collezione oppure dell’idea per un regalo originale. Mobili e soprammobili, oggettistica di ogni tipo e pregio, abiti e accessori di abbigliamento, dischi in vinile, cd e musicassette, quadri, stampe, libri e riviste e molto altro ancora saranno esposti in bella mostra, suscitando l’interesse tipico che solo i mercatini riescono a trasmettere ai numerosi visitatori provenienti anche da fuori zona.

Tutto intorno alle bancarelle ci saranno i negozi aperti con le loro particolari offerte, bar, pasticcerie, gelaterie e pizzerie con servizio anche ai tavoli collocati lungo la passeggiata.

La visita al mercatino di Borgo a Buggiano può essere arricchita andando ad ammirare la chiesa di Santa Marta collocata di fianco all’ingresso del palazzo municipale e la chiesa di San Pietro Apostolo con i suoi

inestimabili capolavori artistici.

Il mercatino riserva anche uno spazio dedicato ai bambini che troveranno i magnifici pony del centro ippico La Pieve con i quali provare l’emozione del battesimo della sella.

’Curiosando e riciclando’ è una produzione dell’associazione culturale Pinocchio 3000 per conto del ’Comitato Vivi il Borgo’ ed è patrocinata dall’amministrazione comunale di Buggiano. Per informazioni: 05721913547.