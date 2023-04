Nasce oggi il "Viale dei Glicini" Arte e natura a Traversagna in onore delle vittime del Covid

Il grande giorno è arrivato. Questa mattina alle 10.30 al verde pubblico "Giulio Stefanelli", a Traversagna, vengono inaugurati il Viale dei Glicini e l’Area Fitness, realizzati con il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Alla cerimonia interverranno il sindaco Marzia Niccoli (nella foto), la pittrice dei murales Erica Birindelli, il presidente della Società di Soccorso Pubblico Andrea Massellucci e il presidente della Fondazione Caript Lorenzo Zogheri. Parteciperanno anche gli studenti dell’istituto comprensivo Bernardo Pasquini.

Il progetto che si è concretizzato attraverso una forma espressiva tra le più impattanti e dal linguaggio universalmente compreso raggiungerà dritto il cuore e l’anima di chi guarda. Perché dentro a un segno di street art, così come l’arte figurativa più classica, può esserci tutto: la sofferenza, la condivisione, la memoria, qualcosa in cui chiunque di noi può riconoscersi, sbattere lo sguardo e il pensiero ad ogni passo camminato.

È una minuziosa gestazione quella che ha vissuto il progetto messo a punto dal Comune di Massa e Cozzile attraverso la sua sindaca Niccoli e premiato dal bando "Piccole bellezze" della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia con un contributo di oltre 27mila euro. E’ un’idea che va oltre la rigenerazione urbana poiché in questo processo inserisce anche un tributo artistico alle vittime del Covid 19 da parte della stessa Fondazione, su un’idea de "La Nazione". Eccezionalmente per questa edizione del bando infatti era stata prevista per i richiedenti la possibilità di presentare all’interno della proposta un progetto che contemplasse l’ideazione e la realizzazione di un’opera d’arte commemorativa dedicata alle vittime della pandemia, attraverso un finanziamento extra di 5mila euro che il Comune ha ottenuto.

Il progetto si chiama Viale dei glicini e vede la sua realizzazione a Traversagna, là dove esisteva già una grande area verde parzialmente attrezzata. Nella zona adiacente alla struttura in ferro dove verranno collocate le piante di glicine si trovano muri dove verranno realizzati murales in ricordo dei morti da Covid. Traversagna ha purtroppo pagato uno dei prezzi più cari in provincia in termini di vittime.