Nancy Brilli è protagonista de ’L’Ebreo’

Questa sera (20.45) al Teatro Pacini, Nancy Brilli, diretta da Pierluigi Iorio, è la protagonista della commedia noir ’L’ebre’o, di Gianni Clementi. Lo spettacolo è il penultimo appuntamento della stagione promossa da amministrazione comunale e Fondazione Teatri di Pistoia, e vede in scena anche Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga. Ambientato a metà degli anni Cinquanta, si propone di indagare l’animo umano e il grado di aberrazione al quale si può arrivare per non perdere i privilegi acquisiti. La storia ruota intorno a due figure, il padrone ebreo, continuamente citato ma mai presente in scena, e la forte e bellissima Immacolata, Nancy Brilli, cinica, a tratti violenta, vittima di un’infelicità latente che prova a mascherare con l’ostentata consapevolezza di sé.

Viene messo in risalto il lato oscuro dei personaggi di una commedia che riesce a divertire e a creare suspence, fino all’inatteso finale. Il testo ricorda come, con l’entrata in vigore delle leggi razziali italiane, nel 1938, si fosse diffuse, tra gli ebrei, la pratica di intestare a prestanome fidati i propri beni, per metterli al riparo da probabili espropri, per poi rientrarne in possesso in tempi migliori. Per questo motivo i Consalvi si ritrovano ricchi dall’oggi al domani, intestatari di quattro appartamenti e due negozi, catturato e deportato. La fine della guerra coincide con l’inizio dell’attesa per i coniugi Consalvi, che termina nel 1956, quando mentre si consolida la loro nuova condizione sociale ed economica, il Padrone torna a reclamare le sue proprietà.