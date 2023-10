Morto l’albergatore Adriano Brotini

Montecatini Terme, 5 ottobre 2023 – La città dice addio ad Adriano Brotini, titolare per oltre quarant’anni dell’Hotel Massimo D’Azeglio. L’imprenditore, fondatore del conosciutissimo ristorante Adriano a Cerreto Guidi nel 1959 insieme alla compagna Isora, aveva rilevato la struttura ricettiva del centro nel 1980, è venuto a mancare a 97 anni nella sua abitazione di Buggiano. Nel 1977 era stato nominato cavaliere del lavoro, il giusto riconoscimento per una vita dedicata al lavoro e al turismo. Il nipote Dario è stato presidente di Federalberghi-Apam.

"Adriano – dice l’associazione di categoria in un comunicato – lascia un vuoto incolmabile e un immenso dolore per tutta la sua famiglia, alla quale Federalberghi-Apam porge le sue più sentite condoglianze". I funerali di Adriano Brotini saranno celebrati oggi pomeriggio, nella chiesa di Santa Liberata a Cerreto Guidi, paese di origine dell’imprenditore.

Nel 2017, quattro rapinatori, di cui tre armati, assaltarono l’abitazione di Adriano Brotini. I malviventi affrontarono il badante e una cameriera dell’albergo che era venuta a trovare l’imprenditore. La donna, accortasi di quanto stava accadendo, riuscì a chiudere l’anziano in una stanza. Nel frattempo, all’esterno erano arrivati la figlia e il genero di Brotini. I rapinatori riuscirono a portare via il rolex all’uomo, dopo una colluttazione, e alcune centinaia di euro, a lui e alla moglie, dandosela poi a gambe con l’automobile della coppia. Nessuno, in ogni caso, riportò ferite o lesioni gravi, nonostante l’aggressività con cui i malviventi avevano inscenato l’assalto all’abitazione. Adriano Brotini, per fortuna, non si trovò faccia a faccia con i rapinatori, grazie all’intelligente intervento della dipendente dell’albergo.

Da.B.