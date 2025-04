Morti nell’incendio: "Un dolore immenso"

"Il dolore è amore che non sa più dove andare. E oggi fa malissimo, perché l’amore che provo per te, madrina, è immenso". Lo scrive sui social Chiara Marino Velasquez, la figlioccia di Maria Teresa Civale, morta la settimana scorsa con l’amato nipote Gianni nel rogo che si è sviluppato nell’appartamento di via Sardegna. Ieri il funerale è stato celebrato da padre Natale nella parrocchia di San Francesco con una messa molto sentita. Sono passati diversi giorni prima del funerale: prima il riconoscimento dei corpi, poi l’autopsia e infine il nulla osta. Composti in un disperato e silenzioso dolore gli amici e i parenti che hanno partecipato alla cerimonia. Presenti un centinaio di persone in quella stessa chiesa dove Maria Teresa si recava ogni domenica per cantare nel coro dei giovani. Perché lei, che aveva tanta fede, era giovane dentro e lo dimostrava con la sua generosità. Una donna d’altri tempi, di rara classe e intelligenza. Maria Teresa è stata segretaria regionale Toscana del settore bancario assicurativo First e componente della Segreteria nazionale Cisl dei probiviri. Poi, presidente Etsi (Ente turistico sociale italiano) Toscana

"Eri una donna straordinaria, con una forza incredibile, sempre solare – la ricorda ancora la figlioccia Chiara – divertente e con una bontà infinita. Ovunque andassi, diventavi l’anima e lo spirito di tutti, portando luce e allegria. Chiunque ti conoscesse aveva una grande stima di te, ed io sono profondamente grata di averti avuta nella mia vita. Non doveva andare così. Non è giusto, non te lo meritavi, non così". Padre Natale la ricorda come una donna sempre pronta a darsi da fare durante le attività parrocchiali, sempre con uno spirito propositivo e giovanile. Alcuni parenti sono arrivati dall’America. Le salme sono state esposte alla Misericordia di Pieve a Nievole sabato, domenica e lunedì mattina. Il via vai è stato notevole.

