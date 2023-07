"MONTECATINI TERME: I Gestori del Bar Biondi al Gambrinus, Colpo di Scena nel Mondo dei Locali"

Colpo di scena nel mondo dei locali di Montecatini: la gestione del Bar Biondi lascia l’attività, dopo una dialettica con la proprietà finita anche in tribunale e prende in gestione il Foody Farm al Gambrinus. Al momento non si conoscono gli accordi, ma la notizia ha suscitato sorpresa in città.

Il Bar Biondi aveva riaperto al pubblico il 5 aprile, dopo tre mesi di chiusura che avevano fatto temere l’ennesima cessazione dell’attività. Christian Buzzotta, amministratore di Italia 20 srl che dal 2018 ha sottoscritto un contratto d’affitto delle mura con Nico srl e di affitto di ramo d’azienda con Eredi Biondi. "Qualcuno – spiega – ha detto che l’affitto sarebbe troppo alto per noi. Trovo giusto spiegare che si tratta di una cifra congrua per i valori di mercato e sostenibile. I problemi sono altri".