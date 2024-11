Montecatini Short Film Festival. Premi all’italianità a Madrid

Tappa spagnola per il roadshow internazionale del Montecatini International Short Film Festival: il festival diretto da Marcello Zeppi è stato protagonista della XVIII edizione dei Premi all’italianità, nella serata di gala promossa dal Comitato degli italiani all’Estero (Com.It.Es), presso il Circulo de Bellas Artes di Madrid. Per l’occasione, sul palco del Teatro Fernando de Rojas Zeppi ha ricevuto da Andrea Lazzari, presidente del Com.It.Es, un premio per il suo impegno nel promuovere le tradizioni italiane e nell’intrecciare rapporti internazionali per promuovere scambi economici e culturali tra Italia e Spagna. Una cerimonia che ha visto rinsaldarsi il rapporto tra il Com.It.Es e il festival cinematografico.

La serata dei Premi all’italianità è stata preceduta da un altro momento importate di questa tappa spagnola del Misff: Zeppi ha incontrato l’ambasciatore italiano Giuseppe Buccino Grimaldi. Il giro degli appuntamenti istituzionali si è chiuso con un incontro con Marco Silvio Pizzi, presidente della Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna, e con Massimo Bonelli, dirigente della Scuola Italiana Statale di Madrid.

Un viaggio dai risvolti importanti: a seguito della tre giorni di Madrid, il Montecatini International Short Film Festival rafforza la sua convenzione con il Com.It.Es di Madrid e con il Cineclub della Scuola Statale Italiana Di Madrid, pone nuove basi per una collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, per un accordo quadro con la Camera di Commercio e per lo sviluppo del cinema d’impresa e progetti di scambio studentesco con i giovani della Scuola Statale Italiana di Madrid: una delegazione di studenti sarà presente all’edizione 2025 del festival.