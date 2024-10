Montecatini, il sindaco uscente perse per otto voti: il Tar respinge il ricorso per il nuovo conteggio

Montecatini Terme, 10 ottobre 2024 - La seconda sezione del Tar della Toscana ha respinto i ricorsi presentati da Luca Baroncini ed Edoardo Fanucci relativi alle ultime elezioni amministative a Montecatini Terme, vinte da Claudio Del Rosso.

Il segretario della Lega Toscana, sindaco uscente della città termale per il centrodestra, e l'ex parlamentare di Italia Viva, rappresentante civico, avevano presentato le istanze con l'obiettivo di ottenere il riconteggio delle schede.

Il Tar, con sentenza pubblicata questa mattina, ha rigettato tutti i ricorsi di Baroncini e Fanucci. L'attuale sindaco Del Rosso, candidato della coalizione di centrosinistra, è stato eletto dopo aver ottenuto al primo turno l'accesso al ballottaggio ai danni di Fanucci con un margine di soli 10 voti; al ballottaggio poi Del Rosso ha prevalso su Baroncini con una differenza di 8 voti.

Baroncini ieri aveva espresso forte ottimismo sull’esito della procedura. "L’udienza è andata bene – aveva detto Baroncini – e manteniamo la nostra convinzione di aver vinto le elezioni lo scorso giugno. Il mio legale ha spiegato le nostre ragioni, documentate anche con testimonianze, che prevalentemente si incentrano su schede ritenute nulle ma che sono invece valide. Abbiamo ricordato come la giurisprudenza diffusa in queste fattispecie dia ragione alla nostra interpretazione". Il sindaco Del Rosso, pur avendone la possibilità, aveva scelto di non far costituire il Comune come parte resistente nel procedimento, per non gravare sulle casse pubbliche. «Anch’io ho assoluta fiducia nell’autorità giudiziaria – aveva spiegato Del Rosso –. Se qualcuno che non sono io ha vinto le elezioni è giusto che amministri la città".

Fanucci aveva dichiarato di essere sereno in questo momento di attesa della pronuncia dell’autorità giudiziaria, garantendo il proseguimento del suo impegno politico. "Resto convinto che la modesta differenza dei voti abbia reso la presentazione del ricorso un atto dovuto nei confronti dei tantissimi elettori che hanno riposto fiducia nella nostra proposta elettorale e per i quali continuerò a lavorare qualsiasi sia il responso del Tar".

"Il ricorso è stato respinto – dice Baroncini – . Il Tar lo ha ritenuto da non accogliere e non si andrà quindi a vedere quelle decine di schede che abbiamo contestato a fronte di una differenza di soli 8 voti su 7.200, nonostante tutte le nostre dettagliate argomentazioni. Le sentenze vanno rispettate ma è lecito non essere convinti. Desidero ringraziare lo studio legale Legal Protection di Roma e il prof Giovanni Guzzetta per l’egregio lavoro svolto. Sono professionisti encomiabili che hanno fatto il massimo. Ringrazio anche tutti coloro che hanno testimoniato e raccontato i motivi delle contestazioni fatte e tutte le liste che mi hanno sostenuto. Con i legali stiamo valutando se appellarci al Consiglio di Stato visto che continuano a ritenere di aver ragione e nei prossimi giorni decideremo se ci sono le condizioni per farlo".