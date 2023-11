Trovano opera rubata dopo 16 anni: era in vendita all’asta

Montecatini, 22 novembre 2023 – Una scultura che era stata rubata nel 2007, è stata trovata dai carabinieri e riconsegnata al suo legittimo proprietario, la Fondazione Vivalbanca di Montecatini Terme in provincia di Pistoia. L’opera è un bassorilievo dell'artista francese Hans Jean Arp (1886-1966) realizzato negli anni 50, raffigurante una crocifissione.

Le indagini sono state condotte da un reparto specializzato dell’Arma dei carabinieri, che ha ritrovato il bassorilievo in vendita presso una casa d'aste di Genova. Sebbene gran parte delle opere fosse stata recuperata dopo pochi mesi, alcuni beni, come il bassorilievo di Arp, non furono mai trovati.