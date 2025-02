Montecatini-Larcianese. Un derby per rilanciarsi

Il campionato di Promozione torna in campo domani (ore 15) per la 21ª giornata. Nel girone A questo il derby valdinievolino del turno è quello fra Valdinievole Montecatini e Larcianese. i biancocelesti hanno raccolto un solo punto in quattro partire, mentre i viola ne hanno racimolati due che gli sono costati l’uscita momentanea dalla zona play off. La classifica piange di più per la banda di Fabbri, risucchiata nella zona play out e con il fiato sul collo del Marginone pronto all’aggancio, e si troveranno davanti l’ex attaccante Abdulaye Ba. Dall’altra parte per la gara sul terreno di Margine Coperta mister Cerasa dovrà rinunciare ai centrocampisti Salerno e Seghi, entrambi infortunati. Riavrà il portiere titolare Cirillo. Ex di turno anche il giovane attaccante Carrara, che lo scorso anno giocava tra le fila dei termali.

Trasferta difficile per la Lampo Meridien che andrà a giocare sul campo della capolista Real Cerretese. Gli uomini di Magrini affrontano una delle formazioni più in forma e attrezzate del campionato.; nell’ultima giornata ha inflitto un pesante ko in trasferta al Montecatini. Sulla formazione sicura sarà l’assenza del difensore De Sordo, squalificato. Torna a disposizione la punta Bitep che ha scontato i due turni di squalifica.

Il Casalguidi va a giocare in casa del Pietrasanta. Il XIX settembre è un campo ostico e difficile, quasi inespugnabile quest’anno, dove i padroni di casa hanno conquistato ben 25 dei 30 punti messi in classifica. Classificarlo come un match da bollino nero, considerando anche il 3-0 subito dal Casalguidi all’andata, dice tanto su ciò che attende i canarini guidati da Benesperi.

Allo Strulli di Monsummano Terme invece va in scena Intercomunale-Cubino. In casa amaranto si contano tantissime assenze, per colpa di infortuni e squalifiche. Tuttavia la squadra di Scintu deve andare a caccia di punti importanti in chiave salvezza, provando pure a sfruttare la vena poco prolifica del Cubino in trasferta, che ha perso ben 6 delle 10 gare sin qui giocate.

Stefano IncerpiMassimo Mancini