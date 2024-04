Montecatini a Massa. C’è Ponte-Lanciotto

Penultima giornata nel girone A di Eccellenza e ultima trasferta della stagione per il Valdinievole Montecatini che si appresta a far visita alla Massese. La squadra di Pellegrini punta ad avere il fattore campo a favore nei playout, arrivando davanti al Lanciotto Campi che al momento lo precede grazie agli scontri diretti, in modo da avere due risultati su tre a favore per conservare la categoria. A Massa sfida tosta per gli uomini di Pellegrini che, dal suo arrivo in panchina, ha raccolto due vittorie e due pareggi: "Abbiamo bisogno di vincere – dice senza giri di Parole l’ex calciatore della Fiorentina –, il pareggio non ci serve a nulla. Avere il fattore campo a favore nei playout è un obbiettivo importantissimo. Noi dobbiamo vincere, poi vedremo che cosa ha fatto il Lanciotto a Ponte Buggianese. Di certo non dobbiamo giocare pensando a quello che succede altrove, ma pensare solo a noi stessi".

Destini incrociati dunque fra Massa e Ponte Buggianese, dove la squadra di Gutili si appresta a giocare l’ultima gara interna al Pertini. Ai pontigiani basta solo un punto per celebrare la salvezza matematica. Un giusto premio per un’annata disputata nel migliore dei modi dalla squadra allenata da mister Gutili. Ma c’è anche tanta voglia di portare a casa l’intera posta in palio, per arrivare a quella quota 40 punti che certificherebbe nuovamente l’ottimo lavoro che la società biancorossa sta svolgendo in questi ultimi anni. A tal proposito il dirigente Gianni Sensi ha commentato così la prossima partita contro la Lanciotto: "È l’ultima della regular season che giocheremo in casa e quindi vogliamo fare bella figura davanti al nostro pubblico. Vogliamo conquistare quei tre punti che ci darebbero non solo la certezza matematica della salvezza, ma che ci permetterebbero di chiudere nel migliore dei modi questa stagione, arrivando a quota 40, un obiettivo che ci eravamo fissati da questa estate. La squadra sta bene. Avremo qualche indisponibile da recuperare, ma giocheremo di sicuro per vincere".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono