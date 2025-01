Monsummano, allarme per polpette avvelenate per cani

Monsummano Terme, 5 ottobre 2021 - Due cuccioli dal veterinario dopo la passeggiata a Monsummano. E’ il bilancio di un sabato di sole del primo autunno che invitava a uscire per stare all’aria aperta. E ora il Comune ha messo in sicurezza l’area sospetta, finchè dalle analisi richieste non emergerà una risposta certa.

L’ipotesi infatti è che siano state buttate delle polpette tossiche nel tratto di strada che da via Orlandini a Cintolese porta fino in località Pozzarello. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti sabato scorso 2 ottobre, il proprietario di due cuccioli ha avvertito la polizia municipale che i suoi cani erano finiti dal veterinario dopo aver ingerito qualcosa durante la passeggiata nel tratto di strada indicato.

A scopo precauzionale la zona è stata così messa sotto osservazione con l’intento di capire cosa le bestiole abbiano trovato per terra e ingerito tanto da accusare malessere. "Sono in corso delle indagini – spiega il sindaco Simona De Caro – e dunque a scopo precauzionale abbiamo voluto mettere al sicuro quell’area. Sembra infatti, ma ancora non vi sono certezze perchè ci devono ancora arrivare i risultati delle analisi richieste, che nella zona di via Orlandini siano state depositate delle esce con cibo per cani contenente probabilmente qualche sostanza potenzialmente nociva, sicuramente tossica. Due cani, cuccioli, sono stati portati infatti per questo motivo dal veterinario dopo che si sono sentiti male. Prima di avere la certezza riguardo a cosa si sia trattato, cioè che tipo di sostanza possano avere ingerito, tutta l’area è stata messa in sicurezza".

«Naturalmente – prosegue al sindaca – nel caso in cui le analisi portassero ad individuare l’esistenza di polpette avvelenate – conclude il sindaco – allora sarà messa in bonifica l’area. Chiaramente rricordo che è sempre bene tenere i cani al guinzaglio e non lasciari liberi nelle zone dove non sia esplicitamente consentito".

Il caso non è il primo che si verifica a Monsummano Terme. Già nel 2020 era stata trovata una polpetta avvelenata, sempre a Cintolese nella zona tra via Martiri di via Fani e l’ufficio postale. In quel caso si trattava di una salsiccia contenente pepite di veleno per topi, di colore blu e ad accorgersi dell’insolito abbandono fu una donna che stava portando i bambini a scuola. Fu ritenuto un caso isolato dal momento in cui si trattava di un solo boccone e che in quella zona non erano mai stati rinvenute esche avvelenate di quel tipo. Adesso però il pericolo sembra tornato. Creando ovviamente allarme tra la popolazione.