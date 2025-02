Monsummano e Montecatini. Due anticipi da brividi

Due anticipi da brividi aprono il programma della ventitreesima giornata del girone A di Promozione. In campo oggi (ore 15) Valdinievole Montecatini e Intercomunale Monsummano. I termali giocano in trasferta sul campo del Marginone (18). Confronto delicatissimo per la banda di Fabbri, contro una diretta concorrente nella lotta per uscire dalla zona playout. A Marginone è un quasi derby tra due squadre che non godono di ottima salute. "Col Marginone vogliamo continuare sulla strada imboccata contro la Larcianese: servono i tre punti e basta", dice il tecnico Fabbri. Il presidente Piero Nannini non ha gradito l’anticipo al sabato: "Non è possibile che siamo sempre noi ad essere penalizzati. Sabato doveva giocare anche la Juniores e invece deve posticipare a lunedì prossimo, quando i ragazzi hanno impegni scolastici. Siamo amareggiati".

L’Intercomunale Monsummano sa di non poter più sbagliare nulla per ambire alla salvezza. Sul terreno di gioco della San Marco Avenza i monsummanesi devono portare a casa una vittoria, se vogliono iniziare ad abbandonare il penultimo posto in classifica, dove si sono inabissati da diversi settimane. Mister Scintu metterà in campo la migliore formazione possibile, grazie anche ai rientri di Citti, Vitiello, Maiorana e Guarisa.

Al Nuovo Barni domani il Casalguidi di Benesperi attende invece il Forte dei Marmi. È un match super delicato anche per i canarini, che devono assolutamente fare punti.

Il big match della domenica però vede protagonista la Larcianese che al Cei ospita la capolista Real Cerretese. La squadra di Cerasa vive un momento delicato, condito da due ko e un pari nelle ultime tre e ha quindi bisogno di punti per tornare in corsa verso l’obiettivo playoff. Contro il Real out per infortunio Salerno e Seghi. Rientrerà l’attaccante Adam Ndiaye.

Capitolo Lampo Meridien. Dopo l’immeritata sconfitta subita sul campo del Real Cerretese, la formazione di mister Magrini è impegnata in un’altra difficile gara in casa contro la Lunigiana Pontremolese.

Stefano IncerpiMassimo Mancini