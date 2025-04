Molestie a minori e aggressione: arrestato

Stava molestando con gesti e frasi oscene due ragazzine di 14 e 15 anni, per le vie lungo il centro della città. I carabinieri della stazione di Pescia hanno messo fine alle pesanti molestie di un cittadino straniero, protagonista di un brutto episodio nel centro commerciale e turistico, arrestandolo. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pistoia che ha disposto la custodia in carcere per l’indagato. Oltre alle molestie alle ragazze, l’uomo è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale per aver cercato di impedire ai militari di bloccarlo. Tra questi c’era anche il comandante Francesco Marraccini.

L’uomo, di origini nigeriane, aveva adocchiato le due ragazzine per strada e aveva iniziato a seguirle, pronunciando frasi oscene e compiendo gesti ammiccanti. Le ragazzine hanno iniziato a preoccuparsi e alla prima occasione, sono entrati in un negozio del centro chiedendo disperatamente aiuto. I titolari hanno subito chiuso la porta a chiave, mentre il nigeriano bussava cercando di entrare a tutti i costi. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Pescia. Con loro, c’era anche il comandante Marraccini. Il nigeriano ha fatto di tutto per resistere e sottrarsi ai militari, ma, alla fine, ha dovuto capitolare.

Il Gip ha poi convalidato l’arresto, disponendo la carcerazione per l’uomo. I carabinieri della stazione di Pescia proseguono l’attività di prevenzione e repressione dei reati contro la persona.

Daniele Bernardini