Missione comunitario compiuta. La Fabo piazza il colpo Kupstas

Non è bastata l’interferenza della Ristopro Fabriano ad impedire che la Fabo Herons Montecatini e Tautvydas Kuptsas, promessi sposi ormai da giorni, convogliassero a nozze. La formazione marchigiana guidata da Andrea Niccolai è alla ricerca di un sostituto del play Stefano Pierotti, infortunatosi nell’ultimo turno infrasettianale di campionato, e aveva provato l’inserimento last-minute. Tutto inutile, l’ufficialità dell’approdo in rossoblù dell’esterno lituano è arrivata nel primo pomeriggio di ieri con un comunicato apparso sui canali social del club termale: "Fabo Herons Montecatini comunica di aver ingaggiato la guardia lituana Tautvydas Kupstas, 192 cm, nato il 14 febbraio 2000 a Kaunas, in Lituania – si legge nella nota - Kupstas proviene dalla formazione estone del Keila Coolbet, con cui stava diputando la Lega Estonia-Lettonia LAT-EST BL (15 punti e 4,2 rimbalzi, con il 38% da 3) oltre alla competizione europea Nord Europa Basketball League".

E proprio le resistenze degli estoni sono state l’ultimo ostacolo che la dirigenza degli Herons ha dovuto superare per arrivare al comunitario prescelto per questa stagione: il post pubblicato domenica sera sulla pagina Facebook del Keila, nel quale la società nordica ringraziava Kupstas augurandogli buona fortuna per la sua esperienza in Italia, è stato l’indizio definitivo della riuscita dell’operazione. Poche ore dopo il nativo di Kaunas è atterrato a Bologna, si è sottoposto con successo alle visite mediche e ha firmato un contratto il contratto che lo lega alla Fabo Herons fino a fine stagione. Vestirà la canotta rossoblù numero 5, indossata fino all’anno scorso da Gianluca Carpanzano.

Pur essendo un attaccante puro, con mani educatissime, un ottimo arresto e tiro e una mira dalla lunga distanza mortifera, è stata l’attitudine difensiva mostrata nel corso degli anni a far propendere la scelta su Kupstas. Il fisico e le lunghe braccia gli permettono di accoppiarsi difensivamente anche con giocatori di ruoli e taglie diverse, conditio sine qua non per inserirsi nel sistema di gioco di Federico Barsotti. Messosi in luce giovanissimo nel Tornado Kaunas (non aveva nemmeno 16 anni), Kupstas ha all’attivo anche una lunga esperienza negli Stati Uniti: per ben quattro stagioni ha militato in Ncaa, l’ultima con West Florida e precedentemente con Skidmore di Saratoga Spring, nello stato di New York, e prima ancora aveva fatto l’high school in Pennsylvania alla Perkiomen School.

Le caratteristiche di Kupstas vanno a completare un backcourt che con l’arrivo del lituano numericamente risulta piuttosto affollato. Scontato a questo punto l’utilizzo da ala piccola di Dell’Uomo oltre a Mastrangelo, anche se c’è sempre la possibilità che da qui al 28 febbraio si verifichi un’uscita.

Filippo Palazzoni