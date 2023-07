Migranti, arrivi in città Pd all’attacco della giunta "Un danno per il turismo"

"Nell’ultimo consiglio comunale è emerso che l’aumento del 300% degli sbarchi determinerà nuovi arrivi in città, che potrebbero trovare sistemazione in strutture alberghiere destinate all’accoglienza. Da tempo chiediamo all’amministrazione comunale di proporre una seria politica di accoglienza diffusa e qualificata, al fine di governare il fenomeno evitando soluzioni disordinate e contrarie all’interesse diffuso". Il gruppo consiliare del Partito Democratico, composto da Siliana Biagini ed Ennio Rucco, esprime preoccupazione per il modo in cui il Comune intende fare fronte a questa emergenza. Il sindaco Luca Baroncini però ricorda che la questione è già stata sollevata oltre tre mesi fa durante gli incontri in prefettura. "La vicenda non riguarda solo Montecatini – ricorda – ma tutte le altre realtà della provincia di Pistoia e dell’intero paese. In città abbiamo già due strutture ricettive che si occupano dell’accoglienza: ho già fatto presente al prefetto e agli altri sindaci che stiamo dando già il massimo e la convivenza tra immigrati, se dovessero aumentare, e turismo potrebbe rivelarsi rischiosa per il nostro tessuto economico. Per questo, auspico una collaborazione da parte delle altre amministrazioni presenti sul territorio provinciale. La nostra città sta dando già il massimo". Il gruppo consiliare del Pd, in ogni caso, prosegue il suo attacco all’amministrazione. "Riteniamo che destinare anche solo poche strutture alberghiere all’accoglienza in via emergenziale – sottolineano i democratici - vada a detrimento delle attività che cercano di attrarre flussi turistici, sovraccaricando di tensioni sociali la zona centrale della città, che versa già in una situazione critica. Purtroppo, Montecatini paga sulla propria pelle la propaganda di chi, per anni, ha cavalcato il tema dell’immigrazione e poi, alla prova dei fatti, prova a rifugiarsi nel silenzio inattivo. Se l’amministrazione fosse stata lungimirante, si sarebbe attivata per entrare nella rete Sai, forma di accoglienza di secondo livello organizzata in appartamenti diffusi sul territorio e dotata di una seria progettazione. In questo modo, verrebbe raggiunta la quota spettante , evitando ondate di sistemazioni emergenziali, senza progetti di inclusione e che determinano presenze abbandonate a se stesse. Ci chiediamo dove siano finiti i blocchi navali promessi alle elezioni, la tanto sbandierata tolleranza zero e l’ordine pubblico garantito in campagna elettorale. L’unica cosa a cui assiste la città è un assordante silenzio, accompagnato dalla resurrezione di logiche e giochi politici stucchevoli" Daniele Bernardini