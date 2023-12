Migranti accolti all’hotel Palladio: "Tutto nel rispetto delle norme"

La cooperativa sociale ’Differenze culturali’ replica alla presa di posizione del deputato del Pd Marco Furfaro dopo l’ispezione di ieri all’hotel Palladio.

"Il Palladio è un Centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo convenzionato con la Prefettura nel rispetto delle norme vigenti – la premessa –; il personale impiegato è presente per il monte ore previsto dalla convenzione: 10 per il diurno, 8 per il notturno, sette giorni su sette. Per fronteggiare l’esigenza di accoglienza di ragazzi minori non accompagnati, dall’8 novembre sono presenti ragazzi tra i 15 e i 18 anni: dei 15 iniziali, 4 sono già stati inseriti nel centro minori di Pistoia e altri lo saranno nelle prossime settimane. il numero di persone accolte nel Cas rispetto la normativa sugli ostelli della Regione, e di conseguenza anche il numero delle persone inserite in ogni stanza rispetta le norme".

"Tutti i richiedenti asilo sono iscritti al Sistema sanitario e hanno un medico di base – prosegue la nota –; a garantire la sicurezza sanitaria è presente anche il medico di riferimento della coop. A ulteriore sicurezza di migranti, dipendenti e cooperativa, i richiedenti asilo hanno aderito al progetto ’Secondi - Centro Masve Clinica Medica’".

Per le condizioni materiali del Palladio, "la presenza di muffa e umidità alle pareti è dovuta alla insufficiente areazione dell’ambiente, nonostante i numerosi richiami in merito. Comunque, nei prossimi giorni provvederemo a lavori di imbiancatura con prodotti idonei e anti muffa".

"Sono presenti nel Ca nuclei familiari di migranti provenienti dall’Africa con sette bambini di età 1-6 anni. Un minore di 13 anni accolto con la madre e la sorella frequenta regolarmente la scuola secondaria e gioca in una squadra di calcio locale. La signora con problemi all’anca segnalata dall’onorevole Furfaro – prosegue l’elenco delle precisazioni – ha avuto la poliomelite da piccola; altre operazioni che potrebbero essere necessarie sono da valutare perché rischiose in base al parere dei medici. Infine, riguardo la signora con dolori addominali, si precisa che è la stessa che è stata operata di appendicite il 10 dicembre ed è stata dimessa il 21".