Il miglior gelato della Gran Bretagna. Silvia Canestrelli vince il titolo: "Orgogliosa di questo traguardo"

Pescia (Pistoia), 17 novembre 2023 – “È un onore per me rappresentare l’Italia e Pescia. La cucina italiana nel mondo, quest’anno, è candidata a diventare patrimonio Unesco. Nel mio piccolo, spero di aver contribuito ad aiutare l’Italia a raggiungere quello che sarebbe un gran traguardo, motivo di orgoglio per tutti noi italiani". Sono parole di Silvia Canestrelli, dopo che le è stato consegnato il premio Hospitality Award per la miglior gelateria della Gran Bretagna. Gli Hospitality Awards nascono dalla collaborazione tra la Confederazione del Regno Unito, APCI-UK e l’Istituto di Ospitalità (IoH), con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Londra, e assegnando il premio ai migliori professionisti nelle quindici categorie del settore della ristorazione e dell’industria dell’ospitalità.

La premiazione si è svolta in una sede iconica e prestigiosa, il 113 di Chancery Lane, sede della Law Society of England and Wales, l’associazione professionale che rappresenta gli avvocati per la giurisdizione di Inghilterra e Galles.

La pesciatina, 48 anni, si è trasferita nel Regno Unito quando ne aveva solo 25. Lavora come head chef alla gelateria Gelupo, nel quartiere di Soho, a pochi passi da Leicester Square; sul palco degli Hospitality Awards è salita per ritirare il premio per un gelato che è stato valutato il migliore prodotto in Gran Bretagna. Come recita il sito Internet della gelateria, "Gelupo is the finest Artisan Gelato experience this side of the Alps", la più bella esperienza di gelato artigianale da questa parte delle Alpi. "Sono lusingata da questo premio, che ci è stato assegnato dai migliori professionisti del settore a voto unanim e- commenta, soddisfatta, Canestrelli -. Inizio a lavorare nel nostro laboratorio molto presto ogni mattina, per poter servire un prodotto fresco di giornata. Non uso prodotti industriali, ma solo ingredienti freschi di giornata, alcuni dei quali arrivati appositamente dall’Italia. Il Lavoro duro paga sempre".

La gelateria vanta tredici anni di vita: venne fondata nel 2010 da Jacob Kennedy, chef con la passione per la cucina italiana. "Siamo una delle cose migliori da fare a Londra per aiutare ad addolcire la vita", afferma il sito. "Ormai metà della mia vita l’ho passata qui- conclude la chef pesciatina -l’Inghilterra mi ha dato molto, ma vengo in Italia spesso, sia per piacere che per lavoro; il mio cuore e tutta la mia famiglia sono ancora lì".

Emanuele Cutsodontis