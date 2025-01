Memorie di Shoah all’Yves Montand

Grande lavoro, quello degli studenti della scuola media Giusti dell’istituto Caponnetto di Monsummano per lo spettacolo che stanno mettendo in scena per il prossimo 29 gennaio al Teatro Ives Montand. L’iniziativa è stata pensata per onorare la memoria delle vittime della Shoah e a promuovere la consapevolezza e la riflessione su questo tragico capitolo della storia. "Il programma dello spettacolo dal titolo, voluto dai ragazzi, "Per non dimenticare", sarà un’esperienza che coinvolgerà diverse forme di espressione artistica – fa sapere il dirigente scolastico Delia Dami – intrecciate in un unico racconto, toccante ma meditato. Invitiamo tutti a partecipare a questo significativo evento che rappresenta il frutto dell’impegno e della sensibilità dei nostri giovani studenti".

AF