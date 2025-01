Memorial Baracchi. Le coppie vincitrici della manifestazione

Domenica 5 gennaio la pioggia fitta e sottile non ha ostacolato il regolare svolgimento del Memorial Riccardo Baracchi by Il Falconiere Relais & Chateaux, gara che ha inaugurato l’anno agonistico al Golf Montecatini Terme. La formula Louisiana a coppie ha premiato quanti hanno azzeccato la strategia. Claudio Poggi e Alberto Checcacci sono stati i mattatori della giornata vincendo grazie a un giro in 70 colpi. Nella categoria netta successo per Leonardo Bonelli e Marco Campioni (41). Premi speciali a Piero Gaggiani e Daniele Viticchi (39), migliori senior, e Cristina Fugali con Roberto Tomsi (37), miglior coppia mista. Al termine della competizione, durante la premiazione, Cristina Fugali ha voluto ricordare la figura di Riccardo Baracchi, titolare del Relais & Chateaux Il Falconiere di Cortona prematuramente scomparso tre anni fa.

Andrea Ronchi