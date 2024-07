Mastrangelo sceglie la 1

Fatto il roster, gli Herons danno i numeri. La Fabo Montecatini ha pubblicato sui propri canali social la composizione finale dell’organico che sarà guidato per il quarto anno consecutivo da coach Federico Barsotti coadiuvato dai vice Alessio Marchini (alla seconda stagione in rossoblù) e Gabriele Carlotti, e la relativa numerazione ufficiale in vista della prossima stagione. Nessuna novità per i confermati, che hanno mantenuto i loro storici numeri: Chiera avrà dunque ancora la numero 6, capitan Natali si tiene stretta invece la 8 che fu di Massimo Masini e Arrigoni la numero 12, così come Benites che mantiene la numero 2 e Sgobba che avrà ancora la 33 in memoria del nonno, mancato circa un anno fa. Dell’Uomo sarà ancora il 18. Interessanti le scelte dei nuovi arrivi: Mastrangelo si prende la 1 dopo aver indossato la 11 l’anno scorso in maglia Gema, Trapani conferma il 9 indossato anche ad Orzinuovi, mentre Klyuchnyk, che ha trovato occupato il suo 18 ha ripiegato sul 36. I giovani Fernandez Lang, Aminti e Giannozzi vestiranno invece rispettivamente l’11, il 7 e il 22.

Parallelamente il club dell’airone ha ufficializzato la prosecuzione della collaborazione con Suolificio GTG come official uniform partner. Il marchio GFG apparirà quindi sui pantaloncini dell’uniforme da gara per il quarto campionato consecutivo.

Filippo Palazzoni