Maria Grazzini riceve il premio "Ponte Vecchio" a Montecatini Terme: l'eccellenza di Montecatini premiata

Maria Giulia Grazzini ha ricevuto a Firenze il prestigioso riconoscimento "Premio Ponte Vecchio" consegnatole dall’associazione Toscana Cultura per la sua "straordinaria dedizione alla promozione della cultura e dalla musica, con particolare attenzione all’opera", come si legge nella motivazione del premio. Maria Giulia Grazzini, già insignita nel 2014 del titolo di "Cavaliere al merito della Repubblica", è una delle grandi ambasciatrici della città. Con le sue innumerevoli iniziative di carattere culturale, artistico e musicale ha portato il nome di Montecatini nel mondo, toccando forse il punto più alto con la presentazione, nel febbraio dello scorso anno all’Expo Mondiale di Dubai di un video di grande impatto e bellezza sulla nostra città, "Le stagioni della musica", realizzato in collaborazione con Lorenzo Lavarini. Un progetto innovativo che unisce la bellezza della musica alla bellezza del verde, promuovendo la cultura e l’educazione. Ma non solo. Dopo una carriera musicale di successo, ha fondato il "Montecatini Opera Festival" e l’ "Orchestra Montecatini Opera Festival", contribuendo così in modo significativo alla diffusione dell’opera italiana nel mondo.

La sua passione e dedizione all’arte e alla cultura hanno ispirato molte persone e creato importanti legami culturali. Grazie alla sua leadership, ha contribuito a valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano e ha stabilito importanti collaborazioni internazionali nell’ambito musicale e culturale che potrebbero portare a interessanti sviluppi per la nostra città. Insomma una delle eccellenze di Montecatini che come spesso capita, riceve per la sua importante attività più consensi all’esterno che all’interno della città.