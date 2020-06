Pistoia, 17 giugno 2020 - Il violento temporale del pomeriggio nella Toscana Centrale ha colpito anche il versante pistoiese della piana di Lucca dove il centro abitato più colpito è stato Pescia. Qui i vigili del fuoco hanno messo in salvo alcune persone rimaste bloccate dall'acqua dentro la propria auto.

Sempre i vigili del fuoco sono intervenuti su strade di montagna del primo Appennino per alcune frane. A Collodi, il paese di Pinocchio, è andata via la corrente per diverso tempo, lasciando molte famiglie senza energia elettrica. Altri interventi a causa del maltempo sono stati eseguiti verso la Valdinievole, a Ponte Buggianese, Uzzano e Montecatini Terme.