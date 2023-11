Malore in mezzo alla strada. Salvato da due passanti

"Ho parcheggiato la macchina e ho visto qualcosa a terra, poi ho intuito essere un uomo: ho capito subito che la situazione era gravissima", sono le prime parole di un volontario della Vab che nel pomeriggio di ieri si trovava nel centro di Santa Lucia per fare alcune commissioni, una casualità che gli ha permesso – grazie anche al supporto di un altro “angelo“ – di salvare una vita umana scongiurando un epilogo che avrebbe potuto rivelarsi ancor più drammatico se non addirittura fatale.

Il fatto si è verificato dopo le 16 quando l’uomo ha lasciato la propria vettura in piazza Santa Lucia: una volta incamminatosi ha notato che sull’asfalto nella piazza di fronte, piazza della Costituzione, c’era "qualcosa" di inconsueto. Avvicinandosi, passo dopo passo, si è accorto che quella "forma", in realtà, era una persona immobile che non dava cenno di movimenti.

Compresa immediatamente la gravità della situazione, ha allertato il 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Uzzano e l’ automedica. Il caso, anzi la fortuna, ha voluto che nel frattempo un altro passante si avvicinasse notando la drammatica scena con il sessantanovenne – un uomo del posto, molto conosciuto – che sembrava respirare a malapena. Non c’ha pensato un attimo: si è rimboccato le maniche e lo ha aiutato con le prime manovre di salvataggio che si sono rivelate determinanti

Al loro arrivo i sanitari hanno constatato che si trattava di possibile infarto, da qui la corsa contro il tempo. C’è voluta una mezz’ oretta prima che il pensionato fosse stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Pescia.

Da quanto abbiamo potuto apprendere sembra che l’anziano, abitante di Santa Lucia, stesse attraversando la piazza dove ogni mercoledì si svolge il mercato settimanale quando è caduto a terra, per una pura casualità dalla parte in cui si trovano anche gli uffici comunali c’era chi è ben abituato a fare il volontario e non ha esitato a intervenire con coraggio. Così come l’altro soccorritore che, compiuto il "miracolo" e assicurato l’anziano al medico, si è allontanato. Ma sicuramente "qualcuno" vorrà rintracciarlo per ringraziare anche lui della prontezza di spirito che è valsa una vita.

Stefano Incerpi