Malore alla Grotta Giusti. Morto il dottor Rimola. Addio al noto medico del resort termale

Una giornata di lavoro di fine agosto che all’improvviso si è trasformata in un dramma davanti ai colleghi. Ieri mattina, mentre era in servizio come sempre allo stabilimento termale di Grotta Giusti, è venuto a mancare improvvisamente Sebastiano Rimola. Aveva 62 anni ed era un medico storico del meraviglioso resort termale di Monsummano. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti il dottore, di origine calabrese ma fiorentino d’adozione e da anni residente in Valdinievole dove da quasi 20 anni lavorava come medico, era entrato in servizio regolarmente a Grotta Giusti come ad ogni suo turno. Durante la mattinata tuttavia aveva accusato un dolore al braccio ma, come aveva anche spiegato ai presenti, imputava il malessere a un lavoretto fisico che aveva fatto nei giorni precedenti.

Inizialmente, secondo quanto emerso dal racconto di una fonte, il pensiero era andato a una possibile tendinite o a un dolore muscolare, ma vedendo che non riusciva a migliorare, poco dopo le 12 ha deciso di chiamare lui stesso il 118 affinché gli venisse in supporto un’ambulanza. Non appena sono giunti sul posto i volontari della Misericordia di Monsummano si sono adoperati subito per capire cosa stesse succedendo quando all’improvviso il dottor Rimola si sarebbe sentito male, svenendo davanti ai loro occhi. Sul posto è tempestivamente giunta anche l’auto medica mentre erano già in corso le operazioni di rianimazione. Una situazione drammatica dal momento in cui il dottore nonostante i tentativi di rianimazione non ha avuto la forza per resistere e sono sopraggiunti, stando ai testimoni, anche problemi respiratori fino al decesso improvviso.

Il dottor Rimola era persona conosciuta e stimata nell’ambiente, dove lavorava da circa 20 anni. I colleghi della Grotta sono ancora sotto shock e il resort al momento si è chiuso in uno stretto riserbo. Rimola si era laureato in medicina Firenze specializzandosi in fitoterapia clinica alla Asl di Empoli e formandosi poi in discipline come la Pnei, il mind body medicine, intelligenza emotiva per la gestione dello stress e dell’emotività, nutraceutica e brainfitness. Oltre anche a Grotta Giusti lavorava anche come medico interno alle terme Grocco di Montecatini e era il fondatore e direttore scientifico di un programma per la gestione dello stress con le neuroscienze e docente per la formazione di primo soccorso aziendale.

Arianna Fisicaro