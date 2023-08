Madonna del Baldacchino La mostra fino a ottobre

Prorogata fino al primo ottobre l’esposizione in cattedrale della Madonna del Baldacchino firmata dal grande Raffaello, per decisione congiunta di Gallerie degli Uffizi, Fondazione Caript, Diocesi e Comune di Pescia sull’onda del successo di visitatori. Un successo misurato anche grazie al servizio associato alla mostra Raffaello, "La Madonna del Baldacchino. Ritorno in cattedrale". Si tratta di un questionario da sottoporre ai visitatori per capire il loro gradimento dell’esposizione, attraverso alcuni tablet posizionati all’ingresso. Obiettivo: avere un miglior tracciamento del pubblico che arriva a Pescia per ammirare il capolavoro del maestro urbinate. Creatore dell’indagine, Tommaso Fanucci. A coadiuvarlo in questo progetto, portato avanti grazie al sostegno della Diocesi di Pescia, sono stati i giovani ingegneri toscani Massimiliano Donati e Martina Olivelli, realizzatori tecnici dell’app. Il questionario, composto da dieci domande, è a disposizione dei visitatori sia nella versione inglese che in quella italiana. Per rispondere bastano pochi secondi, utilizzando ben tre tablet posizionate nella reception. Soddisfatto il vescovo Roberto Filippini, che più volte ha elogiato gli Uffizi Diffusi, il Comune di Pescia. Tommaso Fanucci e ha ribadito il proprio ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Nelle intenzioni di Fanucci, l’indagine ha lo scopo di capire "il livello di apprezzamento della mostra, della cattedrale e in generale dell’iniziativa Uffizi Diffusi, i canali di comunicazione con cui i visitatori sono venuti a conoscenza della mostra, quanti visitatori andranno a visitare gli altri musei della città di Pescia, quanti visitatori sono arrivati a Pescia e in Valdinievole per la prima volta grazie alla mostra".

Tommaso Fanucci nasce a Pisa nel 1997 e vive a Montecatini Terme. Si è laureato in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione all’Università di Pisa con una tesi sperimentale sulla mostra immersiva "Kandinsky Color Experience" per la quale ha ideato il primo questionario di gradimento. Martina Olivelli è ingegnera informatica laureatasi all’Università di Pisa. Attualmente è dottoranda al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa dove lavora a progetti di ricerca. Massimiliano Donati ha conseguito la Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica e il Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione presso l’Università di Pisa. Dal 2014 svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa. Da seguire anche le pagine social "Sulle vie dell’arte con Tommaso" su Facebook e Instagram.

Giovanna La Porta