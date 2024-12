Luiss Roma supera La T Tecnica Gema Montecatini 81-72, allontanate le final four di Coppa Italia

Luiss Roma 81

La T Tecnica Gema 72

LUISS: Villa 5, Pugliatti 17, Fallucca 2, Cucci 11, Salvioni 10; Pasqualin 16, Rocchi 9, Jovovic 7, Ferrara 2, Bottelli 2, Graziano ne. All. Paccariè.

LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini 11, Chiarini 21, Toscano 8, D’Alessandro 14, Bedin 10; Di Pizzo 4, Passoni 2, Acunzo 2, Gattel, Savoldelli ne, Albelli ne. All. Del Re.

Arbitri: Lillo e Galluzzo.

Parziali: 14-12, 31-36, 63-58.

Fallisce il definitivo esame di maturità La T Tecnica Gema Montecatini: la Luiss Roma è un docente severo, che impone un severo 81-72 a Toscano e compagni, per i quali le final four di Coppa Italia ora si allontanano. Dopo una discreta prima parte di gara i leoni termali cedono di schianto nei secondi venti minuti, soprattutto in difesa: sono 50 i punti concessi dal 20’ in poi, un’enormità, tanto più se rapportati ai 31 subiti nel primo tempo.

La cronaca. Gli uomini di Del Re interpretano bene il match dal punto di vista difensivo, Toscano però è costretto a spendere subito due falli nei primi 5’ di gara e l’uscita di scena momentanea del numero 7 destabilizza i termali. La Luiss ne approfitta e con un break passa al comando delle operazioni. Ora sono i romani a chiudere bene l’area pitturata: Montecatini, eccezion fatta per una tripla senza ritmo di Chiarini, non riesce più ad accendersi in attacco, così Del Re rimescola le carte varando un quintetto senza play, con Chiarini e Passoni in backcourt.

Più che le alchimie del tecnico livornese è il rientro sul parquet di Toscano che cambia la situazione: l’ex Cento segna due canestri di puro talento e tiene ad un possesso di distanza La T Gema. Fallucca fallisce la tripla aperta dall’angolo, Chiarini no e gli ospiti impattano a quota 27 pur giocando forse peggio degli universitari, rei di sbagliare qualche conclusione di troppo. Chiarini illumina la scena: zingarata per il +3 rossoblù e cioccolatino per Di Pizzo, i leoni si prendono due possessi di vantaggio e anche la girandola dei liberi al tramonto dei primi venti minuti conferma lo scarto di 5 punti a favore dei Del Re boys (31-36).

Si spara da dietro l’arco alla ripresa delle ostilità. Meglio gli attacchi delle difese in questo frangente, soprattutto quello della Luiss che mette a referto 32 punti nel solo terzo quarto: gli universitari toccano anche il +10, poi Montecatini la rimette in piedi in maniera un po’ rocambolesca negli ultimi 20 secondi della frazione e all’alba del quarto periodo torna a -3. Pasqualin sale in cattedra e ispira il nuovo allungo dei locali, che bissano il massimo vantaggio di fine terzo quarto. Non è finita, perché Burini riapre tutto con la tripla del -3 ma poi fallisce quella dall’angolo della possibile parità. Sul suo errore e sui due jumper mandati a segno da Pugliatti si affievoliscono le speranze de La T Gema, il quinto fallo di Toscano è la pietra tombale sulle velleità di vittoria dei termali.

Filippo Palazzoni