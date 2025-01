L’opposizione si schiera contro l’ok al bilancio: "Solo seimila euro investiti per il turismo"

L’opposizione del consiglio di Massa e Cozzile interviene sul bilancio di previsione approvato a maggioranza: "È stato approvato in giunta il 18 dicembre scorso – scrive Elena Maltagliati – prima dell’approvazione della legge di bilancio dello Stato, che ha un impatto diretto sui bilanci comunali. Ciò ha comportato che il documento portato in consiglio fosse già obsoleto, destinato a subire future modifiche. In termini semplici, questo significa che gli investimenti di cui parla il Sindaco nell’articolo sono incerti e suscettibili di cambiamenti. Se, come affermato dal sindaco, il bilancio di previsione "non è veritiero", l’amarezza è palpabile. La minoranza monitorerà con attenzione che le future variazioni siano coerenti con le promesse fatte e con le reali necessità della comunità".

Il Comune prevede seimila euro di investimenti nel settore del turismo: "Una cifra esigua – dice Maltagliati – che smentisce le buone intenzioni da parte dell’amministrazione. Inoltre, il bilancio non fa riferimento a misure in tema di energia e diversificazione delle fonti energetiche, un settore di grande rilevanza a livello nazionale ed europeo, trascurando un’opportunità cruciale per il futuro del nostro territorio".

Ultima nota negativa rilevata è l’aumento dell’Imu sulle seconde case e sui terreni edificabili. Il consigliere di minoranza Martini ha evidenziato che "tali imposte gravano ingiustamente su chi ha investito nel territorio, spesso con l’intento di assicurare un futuro migliore per i propri figli e non per scopi speculativi. L’aumento dell’Imu incide anche sul turismo che viene frequentemente utilizzato come tema promozionale".