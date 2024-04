Lo chef montecatinese Conte trionfa ai Mondiali della pizza. Nel piatto la carne di wagyu

Un altro talentuoso chef montecatinese ottiene un titolo prestigioso, trionfando al Campionato Mondiale della Pizza 20244 a Parma. È Daniele Conte, 40 anni, chef executive di un franchising in Spagna a Valencia che si chiama ’Sorsi e Morsi’, dove lavora da 3 anni. In era pre-Covid, aveva gestito una pizzeria per 10 anni.

Il campionato parmense è un evento culinario di fama mondiale e ancora una volta ha visto sfidarsi i migliori pizzaioli provenienti da ogni angolo del globo.

Tra le varie categorie in competizione, una pizza ha conquistato l’attenzione e il palato degli esperti giudici e degli entusiasti spettatori: la ’Pizza a Due’ da Conte e Alessandro Damiano. Un capolavoro di gusto e creatività che ha combinato ingredienti pregiati. La base croccante è stata impreziosita da una crema di funghi e foie gras, mentre i carciofi confit hanno aggiunto freschezza e complessità al piatto. Il valore aggiunto è stata la presenza del tataki di wagyu a portare la pizza a livelli gastronomici straordinari.

"La carne di altissima qualità, delicatamente marinata e brevemente scottata, ha regalato un’intensità di sapore unica e una morbidezza sublime – è stato il parere della giuria – accompagnata dalla sorprendente riduzione di ciliege fermentate al Pedro Jimenez, che ha equilibrato il gusto complessivo con una nota dolce e acidula. Il tocco finale di raffinatezza è stato dato dalla cialda di parmigiano, che ha completato il piatto con un contrasto di consistenze e un aroma irresistibile".

La vittoria di Daniele Conte nella categoria ’Pizza a Due’, unita al primo posto conquistato nella categoria senza glutine, ha confermato la sua condizione di "maestro" pizzaiolo e chef. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore, Conte ha dimostrato di possedere non solo una straordinaria abilità artigianale, ma anche una creatività.

Il Campionato Mondiale della Pizza 2024 è stato non solo un’opportunità per celebrare l’eccellenza culinaria, ma anche un tributo alla passione e alla dedizione dei pizzaioli che, come Daniele Conte e Alessandro Damiano, continuano a stupire il mondo con le loro straordinarie creazioni portando in alto il nome dell’Italia.

Giovanna La Porta