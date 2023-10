L’introduzione delle ’prime’ al Lorenzini a Pescia: ecco come è andata

Originale iniziativa di accoglienza, come da tradizione, per le classi prime del liceo Lorenzini. La settimana scorsa alla fondazione Poma, attenta alle esigenze culturali del territorio, si è svolta un’iniziativa coordinata da Samanta Selvaggi, docente responsabile del piano triennale dell’offerta formativa. Obiettivo: aiutare i nuovi iscritti a orientarsi nel passaggio dalle medie alle superiori e a conoscere attività curricolari ed extracurricolari. Sono intervenute la preside Annalisa Fattori (nella foto) e Jula Bevilacqua, referente del progetto teatrale. Dopo l’introduzione della dirigente, alcuni studenti di quarte e quinte hanno illustrato ai giovani compagni le principali attività. "Il progetto dell’accoglienza – dichiara Selvaggi – è un momento di aggregazione importante per gli studenti della scuola che provengono da indirizzi diversi. È fondamentale accompagnare con diverse iniziative gli studenti nell’atto di passaggio dalla scuola media". L’evento è pensato in primo luogo per unire gli alunni superando le divisioni di plesso e di indirizzo, nell’attuale situazione di frazionamento tra più sedi. Un’occasione per cementare il sentimento di appartenenza alla medesima comunità formativa. "L’accoglienza – commenta Giaele Sarti, rappresentante uscente dell’istituto e candidata alle prossime elezioni studentesche – è un modo per conoscersi e far entrare in contatto le classi prime con la realtà del liceo, facendole sentire parte integrante della scuola. È importante anche per noi di quarta e di quinta, perché ci consente di rapportarci a un pubblico e metterci alla prova, raccontando le nostre esperienze". La fondazione Poma, che già lo scorso anno è intervenuta a favore della scuola offrendo spazi alle varie attività culturali, si è rivelata nuovamente preziosa.