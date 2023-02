Liceo protagonista agli "Studenteschi"

"Quando, finita la gara, mi sono girato a vedere i tempi, mi sono reso conto di essere arrivato primo e avrei così partecipato alla gara nazionale, non credevo ai miei occhi. Chi avrebbe mai pensato che, da una semplice adesione senza alcuna pretesa, sarei arrivato a disputare una gara nazionale".

Queste le parole di Andrea Di Blasio, uno dei vincitori della fase regionale dei campionati studenteschi di snowboard che si sono tenuti all’Abetone. Gli alunni Andrea Di Blasio e Lorenzo Ramello, rispettivamente delle classi 2C LES e 3A LSS del liceo Coluccio Salutati di Montecatini, hanno conquistato il titolo regionale squadre allievi e individuale (il primo posto maschile individuale di snowboard e primo posto di squadra maschile di snowboard). Andrea ha gareggiato con il numero 65 e ha fatto registrare il tempo di 58“63 secondi; Lorenzo con il numero 66 ha fissato il cronometro su 1’00“43. Andrea sì è classificato primo e Lorenzo secondo. Hanno gareggiato le scuole di tutta la Toscana, in particolare provenienti da Pisa, Cascina, Pietrasanta, Massa, Siena, Firenze.

I due giovani atleti, già vincitori della fase provinciale, si sono guadagnati il diritto a partecipare alle finali nazionali che si svolgeranno a Folgaria (Trento) dal 6 al 10 marzo, occasione nella quale, oltre al liceo Salutati, rappresenteranno la Toscana.

Grande quanto inaspettata è la soddisfazione da parte di docenti e compagni di scuola per questo importante traguardo raggiunto dai ragazzi, considerando anche che i due studenti provengono da discipline sportive diverse: Di Blasio gioca a basket e Ramello pratica il nuoto. Della squadra faceva parte anche Riccardi Cricelli (3C LES) che per regolamento non potrà partecipare alla fase finale. Alla fase regionale di sci alpino era presente anche Lavinia Guidi (2C LES) che aveva conquistato l’accesso grazie alla vittoria della fase provinciale; a causa un’inforcata alla seconda porta, Lavinia non è riuscita a portare a termine la gara e quindi il diritto di poter tentare la qualificazione alla fase finale di Folgaria.

Un particolare ringraziamento da parte della dirigente Marzia Andreoni va alle docenti di scienze motorie e sportive del liceo, Alessia Centolanza e Elisa Marsili, che hanno accompagnato, motivato e seguito gli studenti durante tutte le attività che si sono svolte all’Abetone.