L’ex sindaco indimenticato. Un convegno per Pellegrini

Un convegno per ricordare l’ex sindaco Alfio Pellegrini scomparso l’ultimo giorno dello scorso anno all’età di 70 anni. Si svolgerà domani pomeriggio alle 14,45 nella sala della Pubblica Assistenza di Borgo a Buggiano, promosso dai suoi tanti amici. Dopo i saluti del Sindaco di Buggiano e del Presidente della Pubblica Assistenza, enti patrocinatori, e del presidente dell’Anpi Borgo a Buggiano, Omero Nardini introdurrà i lavori, che saranno moderati da Daniela Belliti dell’Università Milano-Bicocca; sono previste le relazioni di Luciano Luciani (direttore del Museo dei Risorgimento di Lucca), Luigi Giorgetti (già assessore comunale e provinciale alla cultura), Franco Nardini (già sindaco di Massa e Cozzile), Vincenzo Striano (della redazione di "Testimonianze", Marco La Rosa (direttore de "Il Grandevetro"), Domenico Gallo (già senatore della Repubblica) e Daniela Belliti. Alfio Pellegrini è stato un personaggio importante non solo nella comunità buggianese. Sindaco per tre mandati (nel 1982 subentrò a metà del percorso al sindaco Gianfranco Bellandi e fu rieletto, restando in carica fino al 1990; fu nuovamente chiamato alla guida dell’amministrazione comunale nel 1999), per anni presidente dell’Anpi Borgo a Buggiano e componente del consiglio dell’Anpi della provincia di Pistoia, è stato responsabile dell’Arci Valdinievole, presidente dell’Arci Provinciale, componente del direttivo dell’Arci regionale, componente della redazione della rivista Il GrandeVetro. Ha partecipato ai movimenti della Pace di Pistoia e Lucca e si è occupato nel suo percorso intellettuale di educazione permanente, di politica, filosofia, letteratura, arte, musica.

"La sua morte prematura – dicono i suoi amici – avvenuta nel dicembre 2022, ha lasciato un grande vuoto nella comunità buggianese e in tutti coloro con i quali aveva condiviso battaglie e collaborato su diversi versanti culturali. Alfio è stato un uomo rigoroso e sempre coerente nei pensieri e nelle azioni; schietto, di minuziosa onestà morale e intellettuale, riservato e schivo, è stato un esempio di autentica umanità, mantenendo sempre la lucidità necessaria a leggere i cambiamenti del mondo senza perdere la radici del pensiero, anzi connotandole di nuova e feconda sostanza e restando fermamente e coerentemente nel campo della sinistra politica".