L’ex carabiniere si candida. Il centrodestra punta su D’Errico: "Voglio aiutare la comunità"

Il candidato del centrodestra a Lamporecchio nelle prossime elezioni è Biagio D’Errico. Ex comandante della stazione dei carabinieri di Lamporecchio, attualmente in pensione, D’Errico ha deciso di guidare una lista civica, aperta al mondo civile, ma appoggiata da tutti i partiti che sostengono anche il governo nazionale: Fratelli D’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati.

D’Errico è il terzo candidato a sindaco che si presenta per la corsa all’elezione a sindaco. Dopo la candidatura del Partito Democratico per la rielezione del sindaco uscente Alessio Torrigiani e la lista civica della dottoressa Anna Trassi, ecco l’ex militare dell’Arma D’Errico. "Era doveroso dare agli elettori di centrodestra la possibilità di convergere su un candidato che ha dimostrato con i fatti nella sua vita la solidità dei suoi valori e la concretezza delle sue idee – spiega il centrodestra in una nota –. Questa proposta vuole essere costruttiva ed è naturalmente rivolta a tutti coloro che cercano un’alternativa valida al governo Pd degli ultimi dieci anni targato Torrigiani. Anche a Lamporecchio il centrodestra conferma la sua compattezza nel presentare una lista di candidati, sindaco e consiglieri comunali, credibile e pronta ad affrontare, con determinazione e capacità, le sfide di un’amministrazione che lascerà macerie".

"Sono molto contento di intraprendere questa strada in politica – ha detto D’Errico –. Ho accettato perché il progetto è portato avanti da una lista civica appoggiata da tutto il centrodestra. L’obiettivo è dare uno spazio a chi vuole votare in maniera diversa. Ho l’esperienza di 42 anni di servizio nell’Arma e non ho interessi politici ed economici. Cerco solo di fare qualcosa di bello in questa realtà dove ho avuto il piacere e l’onore di lavorare".

Comandante della stazione di Montecatini Terme dal 2006, D’Errico è andato in pensione nel 2020. Prima dell’esperienza alla compagnia di Montecatini, aveva lavorato per molti anni a Lamporecchio, dove ha volto attività rilevanti nell’ambito del settore della polizia giudiziaria. La conferenza stampa di presentazione di D’Errico, che segnerà anche l’inizio della campagna elettorale della lista civica appoggiata da tutti i partiti del centrodestra, si terrà oggi alle 12 presso la sala del consiglio comunale di Lamporecchio.