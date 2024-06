Lettera di ringraziamento dei genitori alle maestre: "Tre anni splendidi"

Festa di fine anno scolastico oggi alla scuola dell’infanzia Arcobaleno di Anchione. Per i ragazzi nati nel 2018 sarà una festa particolare, quella del saluto alle maestre e al personale del plesso frequentato in questi tre anni. E ovviamente anche per i genitori che hanno voluto ringraziare le insegnanti con una toccante lettera. "Care maestre, anche noi mamme e babbi abbiamo qualcosa da dirvi. Sono già passati tre anni da quando ci siamo conosciuti e a malincuore è già arrivato il momento di salutarci. I nostri bimbi sono cresciuti e tra pochi mesi inizieranno una nuova esperienza scolastica ma noi come loro non vi dimenticheremo. Ci siamo conosciuti in un momento molto particolare, pieno di interrogativi, di proibizioni e di paure ma voi, ugualmente, avete saputo renderci partecipi dei bei momenti trascorsi con i nostri bimbi. Vederli entrare ogni mattina da quel cancello blu con la felicità negli occhi perchè qualche meravigliosa nuova avventura da vivere insieme a voi li stava aspettando vi possiamo assicurare è la cosa più bella per noi così come venirli a prendere e sentirsi dire perchè siete già venuti, noi ci stavamo divertendo. Grazie per questi tre splendidi anni insieme, li avete fatti sentire a casa".