L’eccellenza della musica. Torna il concorso Rospigliosi

Via all’edizione 2024 del concorso musicale Giulio Rospigliosi, organizzato come sempre dall’Associazione Cultura e Musica Rospigliosi in collaborazione con il Comune di Lamporecchio e il contributo della Fondazione Caript. Con un record di iscrizioni che conferma la storica kermesse come un’eccellenza regionale e nazionale sempre più inserita tra i concorsi musicali di rilevanza internazionale. Anche quest’anno, il concorso Pianistico Premio Schumann si fregia della presenza e dell’accompagnamento dell’Orchestra città di Grosseto diretta dal Maestro Darius Mikulski.

La manifestazione comprende il Concorso Cameristico internazionale, che inizia il 13 marzo, diviso in quattro categorie. Il Concorso Chitarristico nazionale, che inizia il 15 marzo, diviso in sei categorie solistiche e tre per formazioni chitarristiche. Il Concorso Pianistico internazionale, che inizia il 17 marzo e comprende due premi: il Premio Schumann, articolato in tre prove e il concerto finale giovedì 21 marzo, e il Premio Rospigliosi (senza limiti di età con prova unica di 25 minuti), anche quest’anno per il numero elevato di iscritti con due giorni di audizioni, il 21 e il 22 marzo 2024. Infine il Concorso Pianistico Nazionale, diviso in sette categorie solistiche e quattro per pianoforte a 4 mani, il 23 e 24 marzo.

In tutti i concorsi saranno previsti, oltre alle borse di studio, dei premi speciali: premio Edipan per la miglior esecuzione di un brano della Teresa Procaccini, premio Florestano per la miglior esecuzione di un brano di Giorgio Farina, premio del pubblico. Come sempre le audizioni sono aperte al pubblico per tutti i concorsi, dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 19. Così ome aperti al pubblico sono i concerti dei finalisti. Alcuni negozi accoglieranno nei loro spazi pianoforti a libero uso dei candidati, che potranno così esercitarsi durante tutta la durata del Concorso. Qualche numero: Il concorso ha registrato quest’anno la partecipazione di 28 gruppi di musica da camera, oltre 50 chitarristi e più di 150 pianisti provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo.

Massimo Mancini