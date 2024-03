Le strategie di Del Rosso. La sede per l’ascolto dei cittadini

Claudio Del Rosso inaugura la sede del suo comitato elettorale e della lista civica da cui è nata la sua candidatura e che lo sostiene in questa avventura elettorale. Appuntamento fissato per sabato alle 18.30 in corso Matteotti 96/98. "Inizia proprio così – spiega un comunicato ufficiale – un percorso di conoscenza dei candidati consiglieri rispetto alla città di Montecatini, percorso che culminerà con la presentazione della lista stessa, prevista al Cinema Imperiale per mercoledì 3 aprile, a partire dalle 21. All’inaugurazione della sede della lista civica è invitata tutta la cittadinanza per conoscere i candidati consiglieri e per incontrare il candidato sindaco Claudio Del Rosso in un momento conviviale, per dare il via insieme alla lunga corsa verso le elezioni di giugno. Tutti i cittadini sono i benvenuti, per brindare insieme a questo comune nuovo inizio".

La lista civica ribadisce i motivi che hanno portato alla sua costituzione: "La decisione di far nascere la lista civica Claudio Del Rosso Sindaco – sottolineano i promotori – nasce prima di tutto dal nostro amore per Montecatini Terme e dalla fiducia assoluta che riponiamo in Claudio Del Rosso. Una scelta a cui fa seguito la volontà di metterci in gioco concretamente, candidandoci insieme a Claudio per cambiare le sorti di Montecatini Terme, con serietà e dedizione".

Del Rosso, intanto, prosegue a illustrare i temi della sua campagna elettorale. "Il nostro viaggio nella vita delle persone continua – sottolinea – Un viaggio difficile, perché i problemi sono tanti, come sono diverse le opinioni e le richieste, ma anche davvero stimolante, perché le persone ci stanno dando la benzina: voglia di tornare a vivere la città, di riprendersi spazi di insicurezza, voglia di tornare ad essere orgogliosi di essere montecatinesi. Entriamo nel merito dei progetti, e le persone hanno tante idee, tanti sogni, tante riflessioni da condividere. Grazie, siete già stati tantissimi ad incontrarci: continuiamo insieme, nel segno della concretezza e della competenza. Ci sono tantissime iniziative in arrivo".

Ecco alcuni nomi dei candidati della lista civica che sostiene la candidatura a sindaco di Del Rosso: Barbara Brizzi, Alessandro Dolfi, Alessia Finco, Matteo Finizzola, Enrico Giannini, Martina Macaluso, Simone Malucchi, Alberto Mei, Simona Musco, Luca Rastelli, Guido Ripa, Anna Maria Scicchitano, e Marco Silvestri.